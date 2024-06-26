單厚之：賴清德燒旺大罷免　豪賭將一事無成

媒體人單厚之。（中評社 資料照) 中評社台北6月26日電／“立法院”通過“國會”改革法案，“行政院”覆議案也被否決，賴清德、“行政院”、“監察院”、民進黨“立法院”黨團都將聲請“釋憲”，民進黨“立委”和支持者還放話要罷免國民黨“立委”。媒體人單厚之表示，大罷免時代是賴清德的一場豪賭，不惜讓“國家”空轉都想證明自己，等到塵埃落定，賴清德任期的三分之一就過去了，而且必定一事無成。但若情勢發展不如預期，就只能像賭徒一樣不斷投入賭本，最終輸到一無所有，但不管賴是勝或敗，人民和“國家”都是最大輸家。



單厚之25日在《美麗島電子報》發表評論指出，此次“國會”改革法案“釋憲”，賴清德選擇自己開第一槍之後，再讓“監察院”、民進黨團、“行政院”接著火力支援，讓戰場極大化、院際之間矛盾更深化。賴清德的目的並不在“釋憲”的結果，而是要為明年2月的大罷免增添柴火，從“青鳥行動”到覆議被否決、到接力“釋憲”，目的都是為了大罷免。不願面對“國會”少數困境的賴清德，要透過大罷免拿回“國會”的多數，不再受在野黨的掣肘。



單厚之指出，賴清德想要贏得巨大的勝利，付出的代價也很巨大，在立法與行政、“監察院”高度對立下，下個會期“行政、監察兩院”的預算必然會相當困難，“政院”的法案和預算都很難得到“立法院”的支持，政策很難推動。而負責“釋憲”的“司法院”看起來是裁判，但只要同意暫時處分讓“立法院”三讀的法案暫時失效，就會被認為和賴清德站在同一邊，成為在野黨的敵人，大法官的人事同意權也很可能過不了。



單厚之指出，以罷韓時程來看，罷免最快有結果大約是在就職一年半左右。若要罷免本屆“立委”要從今年11、12月開始預熱，正好是“立法院”審總預算的最後階段，民進黨一邊痛罵在野黨“立委”、“行政院”一邊要預算，總預算最終會是怎樣的結果，可想而知。