駐美代表處買沙發也密件　台官方稱怕陸掌握

台駐美代表俞大㵢。（中評社 資料照） 中評社台北6月26日電／台駐美代表俞大㵢25日遭媒體爆料濫花公帑，上任後花費新台幣800萬元公費整修官邸，更曾申請新台幣370萬購入凱迪拉克座車，但遭台“外交部”擋下。台灣民眾黨“立院”黨團總召黃國昌今日表示，為求慎重和真實性，他向“外交部”索取俞大㵢上任以來使用公費購買物品的清單，但“外交部”回函竟打上“密件”二字。台“外交部”26日表示，個別館處的經費資訊及使用情形仍具機敏性，一向於“外交部”機密預算內表達。



黃國昌指出，他向“外交部”索取俞大㵢上任以來使用公費購買物品之清單，“外交部”回函說明並指稱，本件至2025年12月31日解密，意即僅有“立委”本人看得到內容，但無法對外公開。



黃國昌質疑，駐美代表花了到底幾十萬添購沙發、添購咖啡機，為何有編密件的必要？這到底是涉及哪門子的“國防”機密或外交機密？



對此，“外交部”26日回應表示，駐外館處經費總數雖編列於“外交部”公開預算，但個別館處的經費資訊及使用情形仍具機敏性，若遭公開，恐遭中共掌握外館資源配置，進而在國際上進行打壓或干擾，因此個別館處經費一向於“外交部”機密預算內表達。



台“外交部”說明，有關駐美國代表處購置財產及物品明細資料，“外交部”配合“立法委員”問政需要已提供參考，但相關細節不宜對外公開，因此列為密件。