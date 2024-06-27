賴民調下滑　高雄綠主委黃文益：先解除亂象

民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月27日電（記者 蔣繼平）針對賴清德民調下跌是否造成綠營內部擔心，民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益接受中評社訪問表示，綠營在意的是未來若無法好好執政，執政團隊聲望也上不起來，必須解決問題，對民調才會有幫助。目前接觸到的基層都是關注如何解除亂象，而非反映民調下滑。大家認為必須先解決問題，民調才會往上。



近期接觸基層是否有擔心民調下滑？黃文益指出，感覺上是還好，基層還是擔心“立法院”對賴執政的影響，譬如今天就有4位民眾跑來黨部找他說很擔心，要怎麼處理“國會”亂象才好，可見民眾不是擔心民調下降，而是煩惱何時解除亂象。



黃文益，中山醫學大學醫學技術系、高雄大學EMBA碩士。2018年當選高雄市議員並順利連任。曾任台聯“立委”“國會”助理、綠委趙天麟服務處執行長等經驗。



賴清德上任滿月，親綠的台灣民意基金會民調顯示賴支持度相較上月跌了近10個百分點。《美麗島電子報》董事長吳子嘉近期則提到有綠委在擔心，且以日本來說民調掉到30%以下是執政死亡線。



綠營是否擔心民調？黃文益表示，民調往下降是一時的，但還是有參考價值。負面聲量上升這個都是短暫的，往下降對政治人物都會警惕。主要若連讓賴清德上軌道的時間都不給，就開始扯後腿、讓行政團隊窒礙難行，這會讓人民對執政黨產生疑慮，這樣是很不好的手法。如果未來四年執政都無法溝通，還是一樣會影響執政團隊聲望，大家在意的是這種情況。大家認為必須先解決問題，民調才會往上。



黃文益舉例，2018年高雄換黨執政，當初時任國民黨高雄市長韓國瑜上任，高雄綠營還是一樣先讓韓國瑜做，但直到韓國瑜要參選2020，綠營才開始發動政治攻防、開始要醞釀罷免等。



戰線拉長，民調最後真的可以順利拉回嗎？黃文益認為，沒有辦法刻意說怎麼去拉，但譬如最後“釋憲”成功、“國會”回到正軌，好好打“全國性”議題，賴支持度就會上升。