鄭繼文語中評：美台切香腸 解放軍加壓反制

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文。（中評社 資料照） 中評社台中6月27日電（記者 方敬為）針對解放軍機、艦近期頻繁出沒台灣周邊海空域，甚至迫近台灣本島，資深軍事媒體人、亞太防務雜誌總編輯鄭繼文接受中評社訪問表示，解放軍的行動有多重戰略意義，在軍事面一方面壓縮台軍戰略空間，同時展現其區域拒止（Area Denial）能力，反外部勢力介入；法理方面則是以具體行動否定台灣的行政管轄權，對外宣告兩岸事務非國際議題。



近期解放軍機、艦經常性在台灣周邊海空域繞行，並持續創造新的紀錄，包括軍機繞行台灣島的數量、區域、迫近距離；解放軍核潛艦首次在澎湖外海浮上海面；大陸海警船頻繁進入金門“禁、限制水域”範圍，甚至只距離海岸線5浬，引發各界關注。



分析解放軍在台海周邊行動升級，鄭繼文表示，中國大陸觀察美台關係不斷以切香腸的方式挑戰現狀，也必須有所反製作為。美台近期在許多領域不斷觸及美中台關係紅線，從大層級到細部範圍都有；例如不斷弱化“一個中國”，美方挑戰中美建交公報所強調的底線原則，因此大陸方面認為美國將一個中國“空心化”是其來有自。



鄭繼文認為，美台以切香腸的方式不斷增進雙方的綜合全領域關係，大陸方面因此祭出反制，包括經貿、政治以及軍事方面，應對美台切香腸的作為，解放軍在軍事行動上也是在不斷地加壓反制。

