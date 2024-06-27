鄭繼文：美售台自殺無人機　反映近戰想定

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文。（中評社 資料照） 中評社台中6月27日電（記者 方敬為）針對美國宣布售台逾千枚“彈簧刀300”（Switchblade 300）自殺式攻擊無人機的戰略意義，資深軍事媒體人、亞太防務雜誌總編輯鄭繼文接受中評社訪問表示，彈簧刀系列無人機屬於近戰武器，對台灣強化防空、制海能力沒有幫助，這也反映出，美國對台海衝突的戰略想定，要台灣準備近距離作戰，然而所出售的數量上卻稍嫌不足，作戰效益值得商榷。



美國印太司令帕帕羅（Adm. Samuel Paparo）日前對台海衝突風險受訪表示，若解放軍攻台，將祭出“地獄景象”（Hellscape）計劃，部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和無人飛機，為台美及其夥伴部隊爭取全面反擊的時間。美國後續即售台彈簧刀300無人機，引發聯想。



對於彈簧刀300與“地獄景象”（Hellscape）計劃的關聯性，鄭繼文認為，軍備的性質有落差，由於彈簧刀系列無人機屬於步兵用的近戰武器，在烏克蘭的戰場上經常可以看到前線士兵運用，根據前線作戰模式，顯示出彈簧刀無人機相關戰術層級的武器，對於防守方在攻擊敵人和戰場上的裝甲目標、車輛等方面，具有一定程度的殺傷效果。彈簧刀無人機也促使俄烏戰爭在前線的近距離作戰中，改變了戰爭的遊戲規則。

