楊智傑：大法官若受理賴“釋憲”有放水之嫌

雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月27日電（記者 張穎齊）針對26日生效的《“立法院”職權行使法》和《刑法》修正案，“賴政府”將由“總統府”、“行政院”、民進黨“立法院”黨團、“監察院”等四個機關分別聲請“釋憲”。雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑接受中評社訪問表示，“行政院”覆議失敗就輸了，連雙首長制的法國都如此，衹有民進黨政府這樣做，賴清德聲請“釋憲”也不合理，怎還要繼續挑戰？他也研判，賴清德等聲請暫時處分欲凍結法律，大法官應不會受理。



至於賴清德、“監察院”聲請“釋憲”的前提，楊智傑指出，要有行使職權的要件，但賴清德根本還沒有做“國情報告”，還沒有行使職權；至於“監察院”也還沒做聽證調查，怎麼會說職權已被影響？賴清德和“監院”也尚未因行使職權產生“違憲”爭議，大法官若受理，恐有放水之嫌。



楊智傑，出生於新竹，台灣大學法律研究所博士，歷任真理大學法律系副教授、雲科大智慧財產權法研究中心主任、出版及學術發展組長、清華大學通識中心兼任教授等，專長為“憲法”、行政法、智慧財產權、資訊法，並經營Youtube頻道。



楊智傑表示，民進黨現在四路齊發，其實“總統”、“政院”、“監院”聲請“釋憲”都不符合要件，他估計“憲法”法庭都不會受理，法律條件都寫得很清楚，所以唯一衹有民進黨“立院”黨團連署聲請“釋憲”才是唯一例外。



楊智傑說，世界上有覆議制度的政府，大部分覆議失敗就認輸，不會還去聲請“釋憲”，全世界沒有這樣的先例，比如法國也是雙首長制，法國總統若在覆議失敗後，不會再進行二次鬥爭，但如今的台灣卻不是。從法律角度來看，並沒有允許可以對“抽象條文”直接挑戰，這不符合“憲法”所接受。



楊智傑對中評社說，這次通過“國會”改革法大部分都沒符合要“釋憲”的條件，賴清德針對到“立院”“國情報告”以及人事提名權要提出“釋憲”，這頂多也只是他認為傷害到“總統”、官員的威望，但並不符合傷害到重大公共利益與人民權利，“監院”亦然，連“釋憲”申請都不符合要件，更別談暫時處分。