席代麟：賴清德藉“釋憲”案打擊藍白氣勢

銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月27日電（記者 盧誠輝）賴清德將發動四機關對“國會”改革法案聲請“釋憲”及暫時處分。銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟接受中評社訪問認為，“釋憲”是綠營能使用法律手段的最後一步，接下來就會利用政治手段，操作中的罷免案都只是在暖身，最後決戰點應該會落在“釋憲”結果出爐後的2025年，提早為2026地方選舉布局。



席代麟，政治大學政治學博士，曾任銘傳公共事務學系主任，台北市政府研考會委員，現任銘傳大學公共事務學系專任副教授。



席代麟表示，因“國會”改革法案是社會高度矚目案件，他研判“釋憲”結果應該會在半年內出爐，但可以預見的是，不管“釋憲”最後結果如何？綠營都會進行下一波的政治操作，藉此去打擊藍白在“立法院”的多數氣勢。



他認為，最近綠營在操作的罷免案都只是在暖身，因為“釋憲”結果勢必會把朝野對立的狀況拉到最高峰，到時民進黨才會出手利用當時已被激化的民氣，去進一步操作個別“立委”和縣市長的罷免案，提早為2026地方選舉布局，所以現階段朝野真正的決戰點應該會是在2025年。



席代麟分析，如果藍白夠聰明的話，在等待“釋憲”結果這段時間，應該還是要把主戰場拉回“立法院”，尤其是“立法院”在下半年是預算會期，藍白可利用多數優勢在預算的審議上去進行政治操作，持續向民進黨施壓。

