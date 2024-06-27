單厚之語中評：綠搞大罷免 藍乾脆搞解散

單厚之。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月27日電（記者 黃筱筠）針對最近台灣政局，資深媒體人單厚之接受中評社訪問指出，賴清德提出“釋憲”，就是要帶頭升高朝野對立。民進黨只想要玩“大罷免”，等到明年2月“立委”任期滿一年，民進黨就會對國民黨“立委”提出罷免，希望扭轉“國會”綠營未過半的態勢，如果民進黨祭出“大罷免”，對國民黨不利，國民黨可能被迫需要提出解散“國會”。



目前“立法院”總席次113席，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席，無黨籍2席。藍綠只差1席。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



賴清德針對“立院”“國會”改革相關修法認為有“違憲”疑慮，向“憲法”法庭聲請“釋憲”以及暫時處分。接下來朝野會怎麼攻防？



單厚之對中評社分析，賴清德進行最大規模“釋憲”動作，陳水扁過去雖然也提過“釋憲”，但主要是釐清爭議，且是針對自己事情，不是針對在野黨、不是朝野對抗。以前是“行政院”對上“立法院”一對一狀況。賴這次是帶著“行政院”、“監察院”加上民進黨“立法院”黨團，是史上最大規模的“憲法”大戰，這是以前沒有發生過。

