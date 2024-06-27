中評關注：國民黨回應懲獨22條讓基層困惑

國民黨23日在高雄市黨部舉辦的高雄首場“國會”改革說明會。（圖：國民黨高雄市黨部臉書） 中評社高雄6月27日電（記者 蔣繼平）藍綠下鄉宣講加劇朝野對抗，也讓高雄藍營問題更加速突顯。第一，中國國民黨高雄首場說明會沒有營造團結與氣勢，消除不了支持者的焦慮感。第二，2026備戰地方選舉，相較綠營因競爭較積極，藍營表現不夠貼近在地，基層會產生疑問。第三，藍營對兩岸議題的回應無法激勵基本盤，甚至引起高雄基層困惑。種種負面的因素，導致高雄藍營基層氛圍相當低靡且詭譎。



國民黨23日在高雄的首場“國會”改革說明會，黨主席朱立倫親自到場，雖然有不分區“立委”柯志恩、陳菁徽、林倩綺到場，但是高雄市議員僅黃香菽、鍾易仲、黃紹庭3人出席，到場民眾僅200人左右，並未展現在地動員能量，也缺乏團結大場面，氣勢實在難以帶動。



在朝野宣講對決，綠營早已展開全面動員，藍營是後來跟上，為的是解除內部基層焦慮感，國民黨甚至喊出要舉辦百場說明會，不過等了兩週，高雄第一場表現不如預期。



再來，2026地方選舉雖時隔還久，但高雄綠營已經開始在積極備戰，因為民進黨有意挑戰市長初選的綠委共有賴瑞隆、許智傑、林岱樺。由於綠營只要獲得提名，當選機會就不小，不僅志在挑戰者高調拍短影音，每週也固定會有公開行程。對於綠委積極求表現，藍營雖然定於一尊，但身兼市黨部主委的藍委柯志恩，就比較消極在高雄曝光，這兩個月聽到不少人反映“阿是有要選嗎？”可說是泛藍基層的共同疑問。



畢竟南部民眾對於“立院”表現、“國會”質詢較無感，所以回到高雄跑行程很重要，但高雄那麼大，一個人跑是跑不完的，網路宣傳更需要表現出“在地化”。若看綠委跑高雄市行程，還得拍網路最近很紅的16蹲短影音，就是要營造在地感且博眼球，可說費盡心思。沒有比較，沒有傷害；若有比較，高低立判。



另外，最近藍營在兩岸議題上，也讓高雄藍營基層困惑。長期進行政治評論的前綠委郭正亮就在自己的網路節目上公開指出，國民黨要說清楚兩岸立場，不然賴清德就會說，朱立倫、柯志恩跟賴一樣。原因出在朱、柯回應21日大陸發布懲治“台獨”22條的意見時的態度有關，由於他們立場親美、跟著綠營批評這樣會傷害台灣民眾情感等說法，這幾天已開始在社群討論發酵，這對高雄藍營基本盤會帶來困惑，對泛藍或中間選民來說也不會特別加分。