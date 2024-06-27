高雄佛光山獲第9屆台灣環境教育獎特優

“環境部長”彭啟明（左），頒發環境教育獎團體組特優獎給佛光山寺，由常務副住持慧傳法師代表上台領獎。（佛光山提供） 長年茹素、響應蔬食環保的彭啟明部長，肯定佛光山寺“教遇、教育、教癒”三部曲推動環境教育。（佛光山提供） 中評社高雄6月27日電（記者 蔣繼平）堪稱台灣環境教育界最高榮耀的“第9屆‘國家’環境教育獎”26日舉行頒獎典禮，“佛光山寺”獲得團體組特優，佛光山常務副住持慧傳法師與佛陀紀念館館長如常法師，專程北上接受此新台幣百萬獎金等級殊榮，下午並由慧傳法師代表進入“總統府”，由“副總統”蕭美琴接見獲獎者代表。今年另5組特優得主分別為“蘭陽博物館”、“和平工業港公司”、“宜蘭縣岳明國民中小學”、“洪明仕君”、“嘉義縣好美社區”。



“環境部部長”彭啟明於頒獎典禮中，致詞感謝所有獲獎者，包括“團體”、“機關”、“民營事業”、“學校”、“個人”及“社區”對保護環境的付出與貢獻，他表示“環境部”除會改善環境汙染，也會透過“環境教育”來促使民眾更加關注環境問題，採取相關行動。



慧傳法師於上台領獎前受訪表示，星雲大師在2010年主題演說“環保與心保”中提到極端氣候、森林大火的危害，2022年，熱浪來襲在歐洲造成至少數千人死亡，美國堪薩斯一處農場2000多頭牛因此熱死。“只要有危機意識，就可以知道這些事已經離自己不遠。”



佛光山由“心靈環保”轉化為“環境永續”的環保行動，對內辦理減碳計劃、對外辦理淨零推廣，積極透過淨零減碳、文化教育、食農教育、植樹、茶道、雲水書車方式，達到淨化及教化人心，發揮社會影響力。在每年舉辦國際書展暨蔬食博覽會與環教的關係中，透過知識的力量，作為環境教育的動能，藉由闖關遊戲使得小朋友與環教相遇，更瞭解環教的重要性。



慧傳法師說，佛館是佛光山組織體系之一，佛館的公共服務在博物館界有目共睹，佛館的公益活動在博物館界也是豐富多元。佛館環境教育“一步一腳印”往前邁進，十三年有成，2023年10至11月，佛光山榮獲高雄市第九屆“環境教育獎”團體組特優，以及獲頒ESG Awards“能源管理獎”。2024年5月，代表高雄市角逐“環境部”第九屆“國家”環境教育獎入圍決審。



此次獲頒“第9屆‘國家’環境教育獎”之後，“環境部部長”彭啟明將於7月19日親自到佛陀紀念館為“環境教育設施場所”與佛光山住持心保和尚、館長如常法師共同正式揭牌，同時參加“淨零綠生活常設展”開幕式，彰顯“環境部”和佛光山攜手打造淨零願景的決心。