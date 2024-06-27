中評關注：抗中這座神主牌　民進黨能打多久

賴請德拉高對抗態勢，親自召開記者會提出釋憲，民進黨未來要繼續到各地宣講，除了釋憲議題還有要繼續打抗中牌。（中評社 資料照） 中評社台北6月27日電（記者 黃筱筠）民進黨在藍白陣營提出“國會”改革相關修法後，規劃將到各地進行宣講，但“國會”改革相關修法已經三讀，覆議案也被否決，民進黨仍沒有放棄到各地宣講，還要繼續加碼進行，且宣講議題也不斷擴大，除了他們認為的“國會”擴權議題，還有國民黨黑金復辟、反貪腐等，最新則加上懲戒“台獨”22條議題，要再度打出“抗中牌”。但隨著民進黨進入第9年執政，“抗中牌”還能發揮神主牌的效果嗎？



民進黨對各地縣市宣講活動，並未因“國會”改革相關修法覆議案遭到否決而停止。在賴清德親上火線提出“釋憲”案，“監察院”、“立法院”黨團、“行政院”相繼加入之後，拉高朝野對抗力道，除了可能運作明年罷免潮外，也為了2026與賴清德連任開始累積能量。



民進黨不斷規劃下鄉宣講，將聚焦在四大主題，包括：民進黨所稱“國會”擴權、國民黨黑金復辟、反貪腐以及中國大陸宣布懲戒“台獨”22條。細看這四個主軸對民進黨擴展選票有利嗎？還是投深綠所好，撐住賴清德大選的四成支持度？



首先，“國會”擴權的議題，已經有多個民調顯示，“國會”改革修法裡面多數議題民眾是支持，包括：“立院”調查權、“總統”到“立院”進行“國情報告”、“立法院”人事同意權行使審查期不得少於1個月等，都是贊同大於不贊同。這代表民眾還是傾向支持“國會”改革。這也可從21日覆議案投票時，青鳥行動人潮已沒有“國會”改革相關法案“立委”三讀時多，可觀察出民眾進一步了解之後，對民進黨的說法存有質疑。尤其年輕群眾減少，更是明顯的變化，代表年輕支持群眾在“立委”三讀審議相關法案現身支持，並非是支持民進黨，只是對於審查過程有些疑慮。但經過不斷說明之後，很可能已被說服，並未在復議案時出席相關活動。



民進黨宣講還要聚焦國民黨黑金復辟、反貪腐議題，這個很明顯是為了批國民黨，而刻意設定的議題。民進黨已經進入第9年連續執政，國民黨黨產在民進黨蔡英文上台之後，透過轉型正義的操作，幾乎都已處理，現在還要說國民黨黑金復辟、貪腐，民眾還會相信嗎？而執政邁入連續第9年的民進黨，在貪腐方面可以經得起考驗嗎？這也會是民眾質疑的部分。



大陸日前提出《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，又被民進黨找到“抗中牌”切入點，未來宣講勢必再度打出“抗中保台”這張牌。賴清德更提到，在台灣除了統一促進黨以外，可以說其他都是“台獨”，還說“中華民國”也是“台獨”，這是賴要擴大“台獨”，拉攏台灣多數民眾去對抗大陸。



但這個說法，尤其支持“中華民國”也是“台獨”的說法，就有很多人不同意。賴還提到該懲戒會影響台灣九成的人，試圖營造恐懼感，拉更多台灣民眾去對抗中國大陸，但這張牌真的還有用嗎？許多台商與藝人，在現實狀況下只能捨棄台灣市場去大陸賺錢，若兩岸關係好，兩岸交流可以很密集，根本不需要選邊站。加上賴清德在兩岸論述上，採取激烈言論，無法和緩兩岸關係，兩岸戰爭風險還提高，民眾會願意“抗中牌”打到極致嗎？