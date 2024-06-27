開戰會有逃兵？梅家樹：一定發生　納入演訓

梅家樹。（中評社 資料照） 中評社台北6月27日電／台“防長”顧立雄、參謀總長梅家樹26日赴“立院”報告漢光演習規劃，“立委”質詢時關切戰時逃兵問題。梅家樹回應，有關官兵畏戰狀況，相信戰場如此嚴峻，不用吹噓說官兵碰到這種狀況不可能發生，“一定會發生”。演訓時就把這些狀況納入，部隊在共識跟基礎上不斷演練。



梅家樹26日與顧立雄前往“立法院”“外交及國防委員會”報告“漢光四十號演習”規劃情形並備詢。這也是25年以來，唐飛參謀總長後，第二例有參謀總長在“立院”備詢。



《中時新聞網》報導，中國國民黨籍“立委”翁曉玲質詢時詢問，漢光演習最重要目的就是檢視軍隊應戰作為，請問戰時發生官兵怯戰、逃亡、抗命行為，該怎麼處理？梅家樹回應表示，有關官兵畏戰狀況，相信戰場如此嚴峻，任何地方可能都會發生，不用吹噓說官兵碰到這種狀況不可能發生，“一定會發生”！處置作為中包含政戰幹部等，演訓時就把這些狀況納入，藉由不斷演練，部隊在共識跟基礎上不斷演練。



漢光有沒有將戰時軍事審判納入？“法務部”法律司回應，循例都會召開臨時法庭，演練部隊人員開設臨時法庭針對相關案例審判，審判庭跟偵查庭相關人員都有統計，也會用後備召集方式召回。



