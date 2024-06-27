鄭麗文：陸媒盯政論節目假的　賴秋後算帳

中評社台北6月27日電／《自由時報》25日報導，有大陸官媒記者高度參與台灣某電視台政論節目製作，引發外界譁然。對此，中國國民黨籍前“立委”鄭麗文指出，這件事一定是假的，但今天為何要做這件事？因為賴清德在秋後算帳！



《中時新聞網》報導，鄭麗文26日在中視《庶民大頭家》表示，這件事一定是假的，因為如果是真的，如同“行政院長”卓榮泰、綠委吳思瑤、陸委會、民進黨黨團等府院黨口徑一致，全面出動說有這件事情，那太好了，不就被民進黨抓到了！這不是求之不得？民進黨一天到晚說認知作戰、第五縱隊，現在不是抓到了？民進黨會一直等，等到人跑了，然後才說有這件事？“你認為會這樣子嗎？”



鄭麗文認為，這件事情如果真的像民進黨說的證據確鑿，早就抓了，還等人跑走嗎？如果人都跑走了，“那我懷疑”，民進黨裡潛伏的“匪諜”更多！不只趙天麟一個人，一定有趙天麟2號到100號。否則為何府院黨每一個人都知道，結果沒人管？等到人跑了才來大聲嚷嚷。從民進黨的動作就可以看到，全部都是民進黨在造謠、在認知作戰！



至於吳思瑤說有中央廚房，政黨來配合總鋪師和二廚，對台灣民眾認知作戰，民進黨為何講得跟真的一樣？鄭麗文諷刺，因為民進黨就是這樣做，而且做了20年！這就是民進黨的作法，而且蘇貞昌當“行政院長”時，中央廚房就在“行政院”！現在民進黨的府院黨就是中央廚房，拿人民納稅錢養1450，發動媒體做假新聞！做完假新聞後，民進黨黨團就撲上去開記者會講一大堆，黨團講完後，民進黨側翼全部跟上，這就是民進黨一貫套路，這不是新聞了！



今天為何要做這件事？鄭麗文直言，賴清德是什麼個性？這種小家子氣、這種記仇記一輩子的人、這種雞腸鳥肚的人，他不會秋後算帳嗎？他現在就在秋後算帳！



鄭麗文也揭露，這家電視台過去沒有明顯的政治立場，很長一陣子對綠營有一定程度的友善，也不想碰政治。但過去這2年選舉，對民進黨來說，就是明顯挺藍的，所以現在賴清德要秋後算帳！