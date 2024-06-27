解放軍機天天來　張延廷：花東戰略價值降低

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北6月27日電／台軍方表示，自26日上午7時起，陸續偵獲解放軍空軍殲-16、運-8及無人機等各型主輔戰機計26架次出海活動，其中24架次越中線及其延伸線進入台灣北、中及南部空域，配合大陸軍艦執行聯合戰備警巡。台前空軍副司令、退役中將張延廷26日在政論節目表示，解放軍機幾乎天天來花東，花東的戰略價值急遽降低。



張延廷26日在政論節目《頭條開講》中表示，解放軍軍機幾乎天天來花東，花東是台灣戰力防護跟保存的重要的地方，不管是佳山或石子山也好，現在陸機到花東去了。花東的戰略價值急遽降低，因為隨著武器裝備的推陳出新以及改良，解放軍機常常來，也包括無人機。



張延廷說，戰機應該是對台灣威脅最大的平戰結合，是不是會以淡水、台北等重要地方為目標？高雄也是我們重要的軍事要塞，小港機場及左營軍港，都在那邊，戰機距離高雄蠻近的，剛好在小琉球外面，距離高雄僅剩20幾海浬，2分鐘就能到。



張延廷指出，無人機常常到花東，我們要有相對的應變，而不是只針對有人機，我們的應變要稍微調整一下。



張延廷表示，我們空權的控制好像拱手讓人，他們天天在我們的防空識別區裡面，我們軍方的軍心士氣會受影響，不過，我們好像沒辦法把它們驅離出去，只能監控。