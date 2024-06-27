藍轟台電推自動斷電搶民生用電　智障方案

國民黨團召開“住宅區自願斷電方案啟動，搶電共和國正式成立！”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月27日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會揭露，台電下半年將試辦用戶自動斷電方案，當台電有電力需求時，可以遠端遙控用戶降低或停止用電。國民黨團怒轟這簡直是擾民的“智障方案”，還敢說不缺電，搶電搶到基層用戶家裡，還死鴨子嘴硬不敢承認缺電。



國民黨團今日召開“住宅區自願斷電方案啟動，搶電共和國正式成立！”記者會，由黨團書記長洪孟楷主持，副書記長許宇甄、張嘉郡以及藍委牛煦庭出席。



洪孟楷表示，台電突然推出一個方案，很匪夷所思，台電今年6月公告，要做住宅自願斷電方案，從今年下半年開始，這剛好是核三場1號機要除役的時間點，當台電有電力需要時，可以遠端遙控用戶降低用電或停止用電，時間是每日下午2時到晚上10時，這個時候通常是最熱，然後太陽下山光電變少造成發電缺口，這不是缺電，什麼才是缺電？



洪孟楷指出，全台灣人民拒絕為錯誤的能源政策背書，過去調度用電都是針對大廠商，現在調度用電已經動到一般民眾了，電力拮据到要影響小老百姓，民進黨應該好好面對，告訴民眾台灣到底缺不缺電。



許宇甄表示，這到底是智慧方案還是智障方案？應該去請工業部門省電，怎麼會影響到家戶用電，真正要改的是錯誤的能源政策。



牛煦庭指出，理論上應該是台電真的沒辦法了，才從民間把電買回來，但台電不只從高用量的大戶下手，還影響到基層家戶，這會變成擾民。



張嘉郡表示，台灣都啟動自動斷電方案了，還敢說不缺電，搶電搶到基層用戶家裡，還死鴨子嘴硬不敢承認缺電。因為我們不理性的反核，無視專家建議，用意識形態綁架，如果不缺電，為什麼還要求雲林麥寮電廠燃煤必須延役？不就是為了補足核三廠停役的電力缺口，犧牲雲林人的健康，讓雲林人用肺發電。