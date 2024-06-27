台退將：陸已在攻擊發起線　台人還沒警覺

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北6月27日電／大陸軍機最近三面包夾台灣，愈來愈逼近。台退役少將栗正傑認為，大陸軍機圍台數量越來越多、越來越密集、距離越來越近，搞不好哪一天會“由演轉戰”，這一點，他跟參謀總長梅家樹的看法一樣。



栗正傑進一步指出，從軍人的角度來看，大陸軍機或軍艦已經是在“攻擊發起線”的位置，很遺憾的是台灣民眾還沒有這種警覺，也很遺憾台灣領導人到現在還要跟對岸硬要鬥到底，不但跟大陸鬥、跟在野黨鬥、跟媒體鬥，現在又再跟神明鬥，令人搖頭。台灣要有實力，再去做這種鬥，如果沒有這種底氣，去做這樣的動作，就是以小敵之堅、大敵之擒，最後可能已經在人家手上。



26日上午7時起，大陸解放軍各型主、輔戰機計26架次大舉出海。台軍方27日公布，從昨天上午6時到今天上午6時，24小時內，偵獲35架次大陸軍機、7艘次大陸軍艦在台海周邊活動，其中有33架次從北、中、南、東四面包夾。最近僅距台北不到30海浬、鵝鑾鼻43浬，讓全台飛彈部隊警鈴持續大作。



台參謀總長梅家樹26日在“立法院”備詢時說，近年威脅台灣的大陸軍演有可能“由演轉戰”，從前年的聯合軍事行動，到利劍2024A，大陸在台灣周邊的戰備警巡，很多專家都有提出來是溫水煮青蛙、切香腸戰術。所以這次漢光演習重點是國軍如何從灰色地帶快速轉換成備戰。



栗正傑26日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，大陸戰備海巡是每天都會發生的事情。從長期趨勢來看，大陸軍機數量是越來越多、越來越密集，然後距離越來越近，搞不好哪一天就“由演轉戰”。這是參謀總長梅家樹講的話，“我跟梅家樹的看法一樣”。



針對顧立雄帶梅家樹到“立法院”備詢的看法？栗正傑認為，有很大的學問在裡面。試問，台積電開股東大會，哪一場不是由台積電總裁魏哲家親自主持，他不會叫一位業務經理來報告，他一定是全盤瞭解。這麼大的漢光40號演習，顧立雄找參謀總長來說明，可能是顧立雄對全部的狀況還掌握不了，也不曉得演習的情形，所以才由梅家樹來說明。如果我們是台積電的股東，能接受魏哲家不做說明，由一位業務經理來說明嗎？！