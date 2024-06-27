高虹安回民眾黨團娘家談財劃法　笑得很開心

高虹安與白委黃珊珊(右)。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍新竹市長高虹安27日上午約10點15分現身拜會民眾黨“立法院”黨團，將就《財政收支劃分法》與民眾黨團副總召黃珊珊等人溝通，這也是高虹安在2022年選上新竹市長後，於媒體鏡頭前首度回娘家，來到當初熟悉的民眾黨團，高虹安也顯得非常輕鬆，笑靨如花。



主責民眾黨團提案修《財政收支劃分法》的黃珊珊，還一度認真寫筆記，沒注意到高虹安抵達民眾黨團，高虹安也不好打擾，只能等到黃珊珊回頭，2人才熱情交談。



“立法院”這一會期即將休會，《財政收支劃分法》已成下一會期藍綠白政治攻防焦點，因此法可望擴大地方縣市財源，因此藍綠地方縣市長多有表態。六都中，民進黨籍高雄市長陳其邁不滿，嗆聲要“賴清德遷都高雄”、台南市長黃偉哲喊不公平也贊成遷都高雄，而中國國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕都已表態贊同。藍綠意見分歧，將再度形成朝野政治攻防。



此前，高虹安曾對外表達，新竹市創造高額稅收，但配回率卻是全台最低，修法應將稅收貢獻度納入考量。



全台22縣市，中國國民黨擁14席，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、連江縣；民進黨則有5席，台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣；台灣民眾黨2席，新竹市、金門縣；無黨席1席，苗栗縣。



台灣民眾黨新竹市長高虹安27日上午10點半拜會民眾黨團，與黨團副總召黃珊珊、“立委”張啟楷等人交流意見，接著在上午11點也將拜會國民黨團。