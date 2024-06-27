朱立倫苗栗開講　客家藍鷹展氣勢對決青鳥

朱立倫今日出席苗栗首場“國會”改革說明會，現場藍鷹氣勢高昂。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗6月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫今日出席苗栗首場“國會”改革說明會，近500位客家鄉親擠爆會場，各鄉鎮市長與縣議員輪番上台砲轟民進黨，展現藍鷹團結氣勢，與會的苗栗客家鄉親都有信心要和青鳥一決高下。



國民黨今日在苗栗市文山社區活動中心舉辦“反貪腐、查弊案－“國會”改革說明會”，苗栗藍營政治人物大都出席，包括前苗栗縣長劉政鴻、苗栗市長余文忠、苗栗縣黨部主委邱一峰，以及苗栗縣藍議員與各鄉鎮市長等，眾人輪番開講，火力十足。無黨籍苗栗縣長鍾東錦則因另有行程未到場。



今日說明會預定在早上10點舉辦，但早上約9點，從苗栗各地湧入的客家鄉親就擠爆會場，大家氣勢高昂、義憤填膺地你一言我一語的批評民進黨和青鳥實在太過分，由於湧入的鄉親實在太踴躍，國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰不斷在現場增設板櫈，但仍沒空位。



邱一峰表示，今日國民黨在苗栗的首場“國會”改革說明會在南苗舉行，下一場說明會則將於北苗舉行，目前預計7月18日將在頭份市民族里活動中心舉辦，到時會再增設板櫈，以免人潮過於踴躍，對鄉親會很不好意思，他有信心經過朱立倫不斷下鄉說明後，能讓基層更瞭解國民黨在“立法院”力推“國會”改革的訴求。