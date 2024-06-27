黃國昌認同柯批賴清德　痛批賴不是太上皇

民眾黨黨團總召黃國昌受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月27日電（記者 俞敦平）針對“國會”聽證調查權生效議題，台灣民眾黨籍“立委”黃國昌今受訪時表示，這是社會期待已久的制度，有助於揭露政府的貪腐與無能。他指出，民眾黨將在黨團會議中討論首要調查議題。黃國昌特別批評“農業部部長”在“國會”備詢時的敷衍態度，強調“國會”調查權的重要性。對於民眾黨主席柯文哲批評賴清德的影片，黃國昌認同柯的看法，強調賴清德應尊重“憲法”與法律，並痛批賴清德要清楚自己並非太上皇。



針對“國會”聽證調查權的正式生效。黃國昌表示，“立法院”職權行使正式實行後，社會期待已久的“國會”聽證調查制度終於得以建立。過去幾年來，許多貪腐無能與違法濫權的案件累積，這項新制度有助於揭露這些問題。



黃國昌進一步說明，在“國會”聽證調查權生效後，民眾黨將在黨團會議中與所有委員深入討論，共同決定初步運作的調查主題。他特別提到，今日在質詢“農業部長”陳駿季時，陳駿季的回答避重就輕，對於一些基本資料如進口雞蛋的數量和支付款項的詳細情況都沒有給予明確回應。他批評“農業部”遮掩事實，認為這更顯示出“國會”調查權的重要性，否則這些問題將無法得到解答。



此外，針對民眾黨主席柯文哲近日拍攝影片批評賴清德的行為，黃國昌表示完全認同。他認為柯文哲的呼籲非常正確，指出賴清德應該要清楚自己不是太上皇。台灣作為民主憲政國家，法律公告生效後就應該施行，賴清德無權下令其他憲政機關不依照生效的法律執行。他強調，台灣的“憲法”和法律並沒有賦予他如此的權力。