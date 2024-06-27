俞大㵢返台報告？藍委讓步書面答覆即可

藍委徐巧芯等人提案希望俞大㵢兩周內返台報告。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月27日電（記者 黃筱筠）台駐美代表俞大㵢是否亂花公帑事件延燒，中國國民黨籍“立委”徐巧芯等人今天在“外交及國防委員會”提出臨時提案希望俞大㵢兩周內返台報告，但民進黨籍“立委”王定宇等人也提案希望由台“外交部”調查即可，駐美代表工作繁重，不需要請他回台。最後，在國民黨“立委”讓步下，願意讓俞大㵢改採書面方面提出答覆即可，台“外交部長”林佳龍也同意配合。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部部長”林佳龍報告“如何運用國際友我組織力量，協助‘我國’加入聯合國相關組織具體做法”，並備質詢。



徐巧芯提案指出，茲因駐美代表俞大㵢經吹哨者爆料及媒體報導，俞代表上任後對於公款使用有浮濫使用之嫌，及私人物品之採購代不清。並有陳情指出其太太不當使用外館公務車、更有對外交基層人員使喚、霸凌情事，實有調查釐清之必要。請“外交部”盡速安排召回俞大代表，對此次事件與相關公費支用情形、品項、明細，駐外人員是否遭不當對待與使喚等事做出調查報告，並於兩周內回覆。



民進黨“立委”王定宇、林楚茵等人則說，駐美代表工作繁重，現在要正值美國大選，希望由“外交部”調查釐清爭議。



最後徐巧芯等國民黨“立委”也讓步，用書面回覆的方式，不需要親自回台說明。林佳龍最後也同意，透過“外交部”由俞大㵢書面回覆答詢，那我們來配合。