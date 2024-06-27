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赴陸旅遊警示升至橙色？陸委會下午說明
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2024-06-27 12:41:07
陳世凱。（中評社 鄭羿菲攝）
中評社台北6月27日電（記者 鄭羿菲）外傳民進黨政府有意提高赴大陸旅遊警示燈號至橙色，避免非必要旅行。對此，“行政院”發言人陳世凱27日並未證實或否認，僅表達，陸委會針對此議題下午將會召開記者會說明旅遊警示燈相關政策。
此前，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉在26日下午的背景說明會上，呼籲台灣民眾赴大陸風險增加，若沒有必要，可以評估是否前往。
台灣旅遊警示分為紅（代表不宜前往，宜盡速離境）、橙（避免非必要旅行）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、灰（提醒注意）。
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