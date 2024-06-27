朱立倫苗栗開講　賴清德只會鬥爭耍賴

朱立倫認為賴清德上任後只會搞鬥爭和耍賴。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗6月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫今日出席苗栗首場“國會”改革說明會，近500位客家鄉親擠爆會場。朱立倫致詞時表示，賴清德上任才一個多月，只會要鬥在野黨、鬥“立法院”、鬥兩岸，就連民進黨內部派系也在鬥，選前說願意到“立法院”“國情報告”，選後就耍賴不來了，這就是賴上任後一直在做的事情。



國民黨今日在苗栗市文山社區活動中心舉辦“反貪腐、查弊案－“國會”改革說明會”，藍營苗栗政治人物大都出席，包括前苗栗縣長劉政鴻、苗栗市長余文忠、苗栗縣黨部主委邱一峰、多位苗栗縣藍議員與各鄉鎮市長皆到場輪番開講。



朱立倫指出，大家一定覺得很好奇，520到今天其實才一個多月，但賴清德當這一個多月來到底在做什麼？他認為賴上任後第一是讓兩岸鬥來鬥去，國不泰民不安；第二是賴每天都在跟“立法院”鬥爭，完全沒有想要找藍白談一談的意思，賴基本上就是要鬥到底、戰到底。



他強調，賴清德才剛就職一個多月，就公開說要反守為攻、戰鬥到底。賴上任後不但沒有趕快做一些讓民眾有感且受歡迎的事情，也根本不管朝野氣氛是否能和和氣氣，賴上任後就是要鬥在野黨、鬥“立法院”、鬥兩岸，就連民進黨內部派系也在鬥，搞得家不和，那萬事怎麼興呢？



朱立倫質疑，民進黨為什麼對於這一次的“國會”改革拚了命就是要反對？連民進黨的大老都講“總統”應該要到“立法院”做“國情報告”，但賴清德只會在選前說會到“立法院”做國情諮詢，但選後就耍賴不來了。他要提醒賴清德，過去李登輝執政的時候，每一年都會到國民大會做“國情報告”，這根本一點都不稀奇。



朱立倫說，“立法院”要有調查權和聽證權，這過去在大法官會議都已經解釋過三次了，認同“立法院”應該要有調查權和聽證據，而十年前在蔡英文當民進黨主席的時候，所有民進黨“立委”都連署主張“立法院”要有調查權和聽證權，連陳水扁和謝長廷當“立委”的時候也都這樣主張，現在好不容易終於通過了，民進黨卻說“違憲”，把自己過去的主張全部都推翻。



他提到，現在“立法院”邀請官員到“立法院”不可以說謊、不可以做假，但民進黨卻反對，也說這樣是“違憲”。難道是要支持官員到“立法院”可以說謊和作假嗎？雞蛋到底買幾個不能說，快篩到底怎麼標案的也不能講，什麼都說是國家機密，每件事情都想掩蓋遮蔽，實在太奇怪了！