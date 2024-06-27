高虹安拜會國民黨團　韓國瑜親自相迎

韓國瑜（左）因另有公務，會議進行到一半才到場。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月27日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨籍新竹市長高虹安今日拜會中國國民黨“立法院”黨團，希望爭取《財政收支劃分法》修正，讓新竹市分配到更多資源。國民黨籍“立法院長”韓國瑜親自現身相迎，兩人開心握手，互動有佳，展現藍白合作的默契。



高虹安27日率新竹市議會北上“立法院”，拜會國民黨“立法院”黨團，與會成員包括韓國瑜、“立法院副院長”江啟臣、國民黨團總召傅崐萁、首席書記長林思銘、副書記長鄭正鈐、副書記長許宇甄、財政委員會召委羅明才，以及藍委翁曉玲、林德福等。國民黨團要角齊聚，相當給高虹安面子。



會議由鄭正鈐主持，讓高虹安及隨團的新竹市議員發表意見，國民黨“立委”們則認真聽取，藍白互動相當緊密。



高虹安表示，新竹市對於財政有很大的擔憂，因為現行《財政收支劃分法》對新竹市相當不公平，新竹市去年上繳了新台幣2900億元的稅收，最後分回的衹有100億元。



高虹安指出，若以人均來看，新竹市民每人平均每年上繳60多萬元的稅金，是全台灣第一名，配回率衹有3%。相較全台灣其他縣市平均配回140%，現行《財政收支劃分法》忽略了新竹市的努力，所這次“立法院”修《財政收支劃分法》，讓我們看到一絲曙光。

