不滿賴清德遭批　綠委反批柯文哲常常無厘頭

綠委陳冠廷接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月27日電（記者 俞敦平）民主進步黨籍“立委”陳冠廷今受時，對台灣民眾黨主席柯文哲近期的批評賴清德表示不認同，強調一些不當言論對國家形象和受難者都是二次傷害，並支持賴清德在“釋憲”前不進行“國情報告”的決定。



陳冠廷說，柯文哲的批評常常無厘頭。並指出近期柯文哲的一些爭議言論，如將賴清德比喻為希特勒，都是國際笑話，對以色列受難的猶太人和台灣國格造成二次傷害。



陳冠廷重申，“立法院”已提出“釋憲”，“釋憲”問題在於“國情報告”的部分，未經解釋前不應用未解釋的條文進行“國情報告”。他支持賴清德的決定，認為應該尊重，而對於柯文哲的無端攻擊，他表示大可不必。



至於近日，“行政院”宣布前“國安局”副局長陳進廣將接任“退輔會”副主委”一職，這是情治退休官員首次擔任該要職，引起情治圈和軍方的廣泛討論。一位軍方退休將領表示，“退輔會”副主委”通常由軍種退休的資深中將接任，派“國安局”退役副局長則是首例，頗令人意外。因此也引來許多質疑，包含有人認為，由於當前兩岸關係嚴峻，民進黨政府對退役軍人持有戒心，陳進廣的任命可能反映出政府對軍系將領退休動態的高度關注。



對此，陳冠廷表示，現任“退輔會”主委”嚴德發與陳進廣在“國安會”和“國安局”有過共事經驗，這樣的背景有助於團隊內部的溝通順暢。他強調，退役軍職人員需要得到完整的照顧和就業市場的銜接，希望新人帶來新氣象，不論過去背景如何，在新職務上都應全力以赴。