延續青鳥熱　彰化綠營新系辦青年營包吃包住

彰化民進黨泛新潮流系民代聯合舉辦青年營隊，支持賴清德釋憲。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化6月27日電（記者 方敬為）民進黨政府“一府三院”要對“立法院”職權行使法”、“刑法”修正案聲請“釋憲”，民進黨各地展開“反擴權、護民主”行動，設法凝聚社會共識。民進黨籍新潮系彰化“立委”陳素月宣布舉辦“半線新芽青年營”，以兩天一夜營隊活動，向青年說明綠營主張，以延續“青鳥行動”熱度，活動全程免費，今天舉辦宣傳記者會，綠營泛新系縣議員到場，公布活動資訊，也呼應賴清德，力挺“釋憲”。



“立法院”否決“行政院”所提覆議“立法院”職權行使法”與“刑法”修正案後，賴清德、“行政院”、“監察院”、民進黨“立院”黨團皆已宣布要聲請“釋憲”。



綠委陳素月27日召開“半線新芽青年營”宣傳記者會，號召子弟兵彰化縣議員張欣倩、劉珊伶、洪騰明、藍駿宇、楊子賢一同說明營隊活動資訊及講師陣容，將在今年暑假8月3日至4日於彰化豚屋自然生態農場登場，歡迎中部地區的青年學子報名，盼延續“青鳥行動”風潮。



陳素月說明，“半線新芽青年營”自2016年暑假舉行至今已辦理五屆，當時辦理的原因是受2014年“太陽花運動”所展現的青年學生對公共事務的熱情影響，中間受到疫情影響停辦3年，今年再次看到“青鳥行動”集結的青年公民運動能量，雖然在“立法院”未能成功阻擋“國會”擴權法案通過，但期盼以更加多元的方式凝聚青年的能量，鼓勵有理想的年輕朋友投入公共事務，讓青鳥行動的精神能遍地開花。



營隊講師陣容除了彰化在地民進黨民代，另包括綠委黃捷、沈伯洋、台北市議員林亮君、苗栗縣議員曾玟學、台中市議員施志昌等，青年世代從政人員，預計招收40名大學生及高中生，且優先錄取在彰化縣、台中市、南投縣、雲林縣設籍或就讀的學生，兩天一夜的活動全程免費，歡迎有興趣的中部地區青年學生參與。