朱立倫：綠用“違憲”當遮羞布　不解為何賴皮

朱立倫接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗6月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫今日出席苗栗首場“國會”改革說明會，近500位客家鄉親擠爆會場，朱立倫會前接受媒體聯訪時表示，民進黨用“違憲”理由當遮羞布，“國會”改革跟民進黨早期版本一模一樣，也是綠營大老前輩的主張，如今“國會”改革有6成以上的民意，“行政院”應當要接受，不應該再百般鬥爭，讓台灣社會雞犬不寧。



國民黨今日在苗栗市文山社區活動中心舉辦“反貪腐、查弊案－“國會”改革說明會”，藍營苗栗政治人物大都出席，包括前苗栗縣長劉政鴻、苗栗市長余文忠、苗栗縣黨部主委邱一峰、多位苗栗縣藍議員與各鄉鎮市長皆到場輪番開講。



朱立倫指出，民進黨現在提出“釋憲”的理由是“國會”改革“違憲”，但事實上大法官也都有解釋，而且這次“國會”改革法案跟幾年前民進黨提出來的版本一模一樣，也是民進黨的前輩大老們長期以來的主張。



他強調，民進黨改變了立場，違反自己的初衷，反對當時改革的決心，現在用“違憲”的理由當遮羞布，最後的結果她相信社會大眾都不會接受。



媒體詢問，針對台灣民眾黨主席柯文哲怒嗆賴清德凌駕法律一事。朱立倫認為，大家都看見賴清德都是用鬥爭的風勢，個人意志超越一切，也超越民主，台灣有6成以上的民意都支持“國會”改革，若按照“憲法”，“行政院”和“賴政府”現在唯一的路就是接受，這是“憲法”明文規定，他無法理解賴清德為什麼要賴皮、鬥到底？