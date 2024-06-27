俞大㵢採購爭議　綠委要“外交部”盡速說明

綠委賴瑞隆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月27日電（記者 俞敦平）民主進步黨籍“立委”賴瑞隆今受訪時，針對台駐美代表俞大㵢近日的採購爭議，強調“外交部”應盡速向社會說明爭議事件，並檢討相關作為。他指出“國家”資源的使用必須謹慎，以避免引發紛爭和不良觀感，同時強調資訊外流的可能性和內部紛爭的風險。賴瑞隆認為，外交官應像蕭美琴一樣，節制使用資源，以獲得人民的支持。



駐美代表俞大㵢近日被指控，利用公帑進行了一系列奢華採購。此外，還有指控稱俞大㵢以蕭美琴的名義採購名牌浴巾和法國進口礦泉水，並且他的妻子對外館人員態度傲慢。黃國昌要求“外交部”提供俞大㵢上任後使用公費購買物品的清單。然而，“外交部”將這份清單列為機密文件，並以，如果公開這份清單，可能會讓中國大陸掌握台灣外館的資源配置，進而在國際上對台灣進行打壓或干擾為理由。



對此，綠委賴瑞隆指出也看不下去，他認為“外交部”應儘速對社會進行說明，並對可能存在的觀感不佳行為進行檢討。賴瑞隆強調，過去蕭美琴擔任駐美代表期間，並未引發類似爭議，而俞大㵢上任後卻產生這些問題，值得深思。他認為，“國家”資源的使用必須謹慎，即便在合法範圍內，也應注意人民的觀感，以避免引發紛爭。他特別提到，像車輛、家具、沙發等物品的替換，都需要審慎考慮。