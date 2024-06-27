駐美代表處爆霸凌　林佳龍：一個月內查清

林佳龍與北美司長張良玉（右）接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月27日電（記者 黃筱筠）台駐美代表處除了代表俞大㵢遭爆料用公帑購買奢侈品外，也傳出代表處有霸凌情形。中國國民黨籍“立委”徐巧芯今天在“立法院”“外交及國防委員會”質詢時直接將陳情書遞給台“外交部長”林佳龍。她指出，俞大㵢夫人不喜歡某一位事務官，認為服務不周、換掉。據說此人又遭前駐美焦姓參事的妻子、魏姓行政組長的霸凌，造成這人必須離職。徐追問何時可有調查結果出來？林佳龍說，一個月內。



徐巧芯表示，她今天問的問題很多都是在吳釗燮“部長”任內，她盼林佳龍要進行改革。去年六月，馬文君曾揭露外交官搞婚外情、情緒勒索，不允許分手。她問後來這位焦姓參事還在“外交部”嗎？林佳龍則說，對，現在是歐洲司副司長。



北美司司長王良玉回覆說，他現在是歐洲司副司長，先前這個黑函出來，她正在駐美代表處，曾問過“國會”組同仁，沒有人說有被他情緒勒索。這個在駐美代表處跟同仁的訪談都有做成書面紀錄。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部部長”林佳龍報告“如何運用國際友我組織力量，協助‘我國’加入聯合國相關組織具體做法”，並備質詢。



徐巧芯指出，據說，俞大㵢夫人不喜歡某一位事務官，認為他服務不周、換掉，他又遭到魏姓行政組長，據說就是這一位前駐美焦參事的妻子的霸凌，造成此人必須離職。徐巧芯還把陳情書直接遞給林佳龍，並詢問多久可以調查清楚？林佳龍接下後說，一個月內。



徐巧芯還說，陳情人說包含分工不平均，員工數次表示自己職務太繁重，但還被強加更多職務，業務上碰到困難反映時，會先批評他的做事方式。工作上求救無效，無法負擔，還找不到求救管道。並在群組上質疑他，也沒有求證。徐巧芯說，她沒有公布陳情人資料，但還要再求證。



徐巧芯還說，去年六月休士頓的羅姓處長是否因為涉及婚外情，由“外交部”調回外交學院？“外交部”人事處處長黃麗玲說，羅處長是否婚外情，沒辦法完全求證。當時，調回來原因是處理僑務上他沒辦法發展。



徐巧芯說，羅處長有無對內部員工霸凌？她接獲檢舉，員工被要求坐在辦公桌前不能做任何事，呆呆的坐在前面8個小時再回家，已經逼到對方快輕生。後來這名年輕專員已經調回“外交部”任職。她也要求林佳龍進行調查。



林佳龍則承諾不管是法令規定很清楚的性騷擾，或霸凌等，館長要負起全責，但也要去瞭解。是否構成霸凌要加以釐清。