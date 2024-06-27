“政院”今針對“國會”改革法案聲請“釋憲”

“行政院”27日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人陳世凱主持。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月27日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰27日正式於院會拍板，今日下午針對“國會”改革法案向“憲法”法庭聲請“釋憲”。“行政院”發言人陳世凱表示，卓榮泰已按照法律規定，接受覆議結果、副署該法律，“行政院”已接受相關法律，這部分沒有問題，但考量諸多立法瑕疵，有必要聲請“釋憲”及暫時處分。



陳世凱也主動提及，到目前為止，卓榮泰應是朝野各黨團都相當信任的“行政院長”，有些輿論問到卓榮泰提出覆議失敗是否要請辭的問題，因朝野都相當信任，目前沒有這樣的問題。



“立法院”日前三讀通過“國會”改革法案，“行政院”提出覆議失敗後，“總統府”、“行政院”、“監察院”、民進黨“立法院”黨團，兵分四路提出聲請“釋憲”及暫時處分。



“行政院”27日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人陳世凱主持，“財政部次長”阮清華、“文化部次長”李靜慧出席。



陳世凱轉述卓榮泰裁示，考量修法程序有重大明顯瑕疪，抵觸“憲法”民主國原則等問題，亦有諸多違反“憲法”權力分立原則、法律明確性原則，及侵害人民基本權力等情形，“行政院”有必要聲請“釋憲”，為避免“憲法”保障的人權與公益遭受難以回復的重大損傷，同時也將申請暫時處分，希望在“憲法”訴訟判決前，暫停相關條文適用。