劉政鴻：兩岸同文同種　為什麼一定要打仗

劉政鴻認為美國只會欺負台灣人。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗6月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨今日舉辦苗栗首場“國會”改革說明會，近500位客家鄉親擠爆會場，國民黨籍前苗栗縣長劉政鴻致詞時痛批民進黨，只會把錢拿給美國，但美國有把武器都給台灣嗎？美國只會欺負台灣人。他強調，兩岸同文同種，為什麼一定要打仗？



國民黨今日在苗栗市文山社區活動中心舉辦“反貪腐、查弊案－‘國會’改革說明會”，國民黨主席朱立倫特別南下出席，藍營苗栗政治人物與會者包括前苗栗縣長劉政鴻、苗栗市長余文忠、苗栗縣黨部主委邱一峰、多位苗栗縣藍議員與各鄉鎮市長皆到場輪番開講。

F

劉政鴻表示，民進黨過去執政8年，把台灣搞成什麼樣子？難道兩岸一定要打仗嗎？哪有人這樣搞的？以前黃埔軍校多麼雄壯威武，現在卻只要齊步走就好了，演習也不用實彈演習，民進黨這到底是什麼領導風格？



劉政鴻指出，台灣2300萬老百姓只想幸福快樂的過日子，但民進黨執政後卻讓台灣老百姓不能安定，以前馬英九執政時，兩岸和平相處，觀光客互相往來交流，大家一起賺錢這樣不是很好嗎？兩岸本來就同文同種，為什麼一定要打仗？



他說，民進黨只會把錢拿去給美國，但美國有把武器都給台灣嗎？很多武器根本都還沒送來台灣，他以前當“立委”的時候，在預算委員會，當時台灣要跟美國買紀德艦，本來以為是新的驅逐艦，沒想到只是美國在阿拉伯退役下來的軍艦，卻還要經過美國國防委員會通過，你看美國只會欺負台灣人。



劉政鴻強調，民進黨真的很奸詐，什麼事情都幹得出來，真的是無法無天，因此“立法院”一定要改革，揪出這些弊案，好好地辦這些貪贓枉法的人。