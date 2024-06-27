趙守博：勿讓美將台當作抗中馬前卒與附庸

前“總統府資政”趙守博接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月27日電（記者 張穎齊）美國主導的2024年環太平洋演習（RIMPAC）27日開始在夏威夷島嶼及其周邊地區登場。美媒報導直指，這是美國與盟友在為中國以兩棲攻擊艦武力攻台的可能性作準備。中國國民黨籍中央評議委員會主席、前“總統府資政”趙守博接受中評社專訪表示，台灣要避免成為美國打擊中國大陸的馬前卒與附庸，台灣要有足夠的智慧，堅定和平、避戰。



現年83歲的趙守博，出生於彰化，美國伊利諾大學法學博士，歷任“行政院秘書長”、“台灣省政府主席”、“總統府資政”、“國策顧問”、中國廣播公司董事長、二二八事件紀念基金會董事長、國民黨中常委、中央委員、中華職業棒球大聯盟會長、童軍總會理事長、“勞工委員會主委”等。現任義守大學管理研究所講座教授、國民黨中央評議委員會主席、博觀致遠文教基金會董事長。



美國海軍2年一度的環太平洋演習，有來自29國的40艘水面艦艇、3艘潛艦、14國陸軍部隊、150多架飛機和超過2萬5000名軍人參加，這一屆的軍演規模比2022年更龐大。美國之音提到，美國國會議員等長期呼籲邀請台灣加入軍演，未來應納入台灣。



趙守博表示，中、美兩強都有各自的軍事演練，他不批評，但請別把台灣捲入，尊重每個國家都有軍演，但美國不要將台灣帶到戰爭，應幫助台海和平安定，這對中美、台灣都好。但他也知道，民進黨“賴政府”，會希望將台海問題國際化，國際化的目的是要有助和平，要避戰，這才是重點。



趙守博指出，請美國與賴清德都別將台灣變成美國的馬前卒與附庸，從俄烏戰爭就能看到，美國人藉由烏克蘭來削弱俄羅斯力量，如今也是想利用台灣去削弱大陸的經濟、軍事、社會安定。



趙守博向中評社說，兩岸之間不該受到其他國際勢力影響，台海不能變戰場，應好好維持台海和平與安定，台灣人民不能再發生戰爭，因他就是在第二次世界大戰、日據時期出生，曾看過美國人的飛機來台，爸爸也當過軍伕，他是有親睹戰火的，是堅決的反戰派。台灣人絕大多數人民都要和平、不要戰爭，賴清德別讓台灣被美國所利用。



對於美國軍售台灣，他說，當然全世界衹有美國肯賣軍武給台灣，雖感謝出售防衛性武器，但台灣必須要有足夠的智慧去衡量，台海若發生戰爭，對彼此都沒好處。



至於中國大陸21日發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》22條，美國譴責中國大陸破壞穩定，法律戰無法解決兩岸分歧。



趙守博則說，美國國務院要講什麼是他們的事，但美國曾說過會遵循一中政策，那就請別破壞一中原則。台美斷交後，要重新建立關係，他也曾到過美國國務院，美國就是認知一中原則，這也是台灣關係法的基本精神。他感謝美國在國際上有挺台灣，但他並不願意看到美國人將台灣當作打擊大陸的馬前卒，民進黨更不該去挑釁大陸。