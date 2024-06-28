趙守博語中評：賴應冷靜 不要當戰爭罪人

前“總統府資政”趙守博接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月28日電（記者 張穎齊）大陸21日發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》22條，賴清德稱台灣除了中華統一促進黨，其他都是“台獨”。中國國民黨中央評議委員會主席、前“總統府資政”趙守博接受中評社專訪表示，賴清德這樣的鬥雞性格，不斷挑釁大陸、引戰，已抗中到瘋狂，請賴頭腦冷靜點，別當戰爭的罪人。



趙守博強調，兩岸民間交流來往不能放棄，比如他曾去過的海峽論壇，還有一些工商、文化、教育、觀光、學術交流，這些都是純民間、不涉政治，民進黨沒理由阻撓。兩岸民間交流可互蒙其利，應該加強，任何一方都不該阻止。



現年83歲的趙守博，出生於彰化，美國伊利諾大學法學博士，歷任“行政院秘書長”、“台灣省政府主席”、“總統府資政”、“國策顧問”、中國廣播公司董事長、二二八事件紀念基金會董事長、國民黨中常委、中央委員、勞工委員會主委等。現任義守大學管理研究所講座教授、國民黨中央評議委員會主席、博觀致遠文教基金會董事長。



趙守博表示，賴清德曾自稱是務實的“台獨”工作者，有機會一定會搞“台獨”，如今還不敢宣布，也是在騙“台獨”票、深綠票。本來大家對賴520就職後有點期待，看能不能讓台灣人有更好的生活，讓經濟發達、社會安全、政治穩定，兩岸維持和平現狀，豈料迄今1個多月，各種問題卻源源不絕發生。

