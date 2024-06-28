邱毅：賴清德對內激化對立　爭取翻轉雙少數

前“立委”邱毅接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月28日電（記者 張穎齊）賴清德甫朝野對立嚴重，前“立委”邱毅接受中評社專訪指出，賴清德4成選票當選，民進黨“立院”席次又是少數，只能靠不斷仇恨動員、鬥爭、抗中，才能激發群眾的熱情，以圖翻轉雙少數，希望人民對大陸的不滿發洩在中國國民黨身上，並不斷炒作罷免熱潮，希望延燒到2026、2028。



邱毅，出生於高雄，台灣大學經濟學博士、美國康乃爾大學博士後研究，歷任3屆“立委”、中華經濟研究院研究員、親民黨財經顧問團召集人，曾任教於台灣大學、中國文化大學等。曾加入過中國國民黨、親民黨，現為新黨黨員。



邱毅表示，賴清德對內採取不斷仇恨動員、鬥爭，因賴衹有4成選票當選，形勢不利，加上在“立院”朝小野大，若採取溫和對抗手段，篤定是輸的。因此賴只能搞仇恨動員，在“立院”有強烈暴力的衝突手段，才能激發“立院”外青鳥的鬥志，在議場內用溫和的質詢，場外群眾怎會有動力？這也就是賴其實對民進黨籍“立院”黨團總召柯建銘會不滿，柯已是強弩之末，帶不起鬥爭熱情。



邱毅直言，青鳥行動之所以江河日下，是因後來的議場內並沒有太大的衝突，無法激出青鳥熱情。因此賴清德選擇操作兩岸對立，用抗中來激發發青鳥熱情，包括讓綠委沈伯洋講第五縱隊、高危險群的“中共同路人”，自由時報報導新華社記者盯梢台灣政論節目製作等，讓大家也都怕被“國安”單位鎖定，煽動群眾說大陸已滲透台灣。



邱毅向中評社說，而在台灣內發生的所有衝突，賴清德都會賴給大陸在動手腳，中國國民黨是中共同路人，要讓台灣人討厭大陸的情緒，發洩在國民黨身上，鬥掉在野黨。

