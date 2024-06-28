邱毅語中評：賴是美的抓手 不斷挑釁大陸

前“立委”邱毅接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月28日電（記者 張穎齊）大陸21日發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》22條，“賴政府”態度強硬。前“立委”邱毅接受中評社專訪指出，賴清德有4步驟，包括將統促黨以外都拉成“台獨”；用民進黨政策會執行長王義川放出電話監控；放任民進黨籍“立委”沈伯洋談第五縱隊；聲稱陸官媒涉入台灣政論節目製作，都是妄想藉此提高自己與大陸談判的籌碼。另外美國也是放任賴清德如此，最好能用台灣引爆戰火，試探解放軍實力以達消耗。



邱毅，出生於高雄，台灣大學經濟學博士、美國康乃爾大學博士後研究，歷任3屆“立委”、中華經濟研究院研究員、親民黨財經顧問團召集人，曾任教於台灣大學、中國文化大學等。曾加入過中國國民黨、親民黨，現為新黨黨員。



邱毅表示，賴清德外表強硬不代表內心也堅強，他與賴清德曾有十幾年交手的經驗，他很瞭解蔡英文、民進黨“立院”黨團總召柯建銘為何都討厭賴，因賴是自卑變自傲的人，又極端自戀。賴喜歡拉他人下水壯膽，從講出兩岸互不隸屬，牽拖蔡英文、馬英九，如今面對大陸懲獨意見，又牽拖說除了統促黨外都是“台獨”、9成的人都受影響。賴想在台灣操弄選邊站的做法，區分敵我，並將大部分的人都當作他的芻狗、刀俎、魚肉、羔羊去犧牲。

