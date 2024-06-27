新青安助漲房價惹民怨　“賴政府”出手打房

“財政部次長”阮清華。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月27日電（記者 鄭羿菲）民進黨政府去年選前推出的新青安房貸，助漲全台房價，不論是人頭戶，或買房出租亂象頻傳，民怨越積越深。“行政院長”卓榮泰27日拍板，除日前已公布的貸款人須簽訂自住切結書外，這次新增新青安貸款借款人限貸一次，即日起生效。



“行政院”發言人陳世凱表示，過去新青安房貸沒有限制使用次數，導致少數人被做為人頭貸款，包括少部分的大學生，主因是認為自己需要用時，再把之前的房子賣掉，此次增加限貸1次，被借人頭的年輕人會更加謹慎，相信會有一定成效出現。



蔡政府在2024大選期間，推出新青安貸款政策，將最高優惠房貸額度由新台幣800萬元提高到1000萬元，且拉長貸款時間到40年，並有5年寬限期（僅繳利息），雖說是為幫助年輕族群買房，事實上年滿18歲即可，並無年齡上限。2023年上半年原本逐漸冷卻的台灣房市，在新青安房貸政策推出後形成一股買房助力，成為房價再度上漲原因之一，近期成為台灣社會批評民進黨政府助漲房價的標靶。新青安房貸政策截至2024年5月底，已核貸5萬7980戶。



“行政院”27日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人陳世凱主持，“財政部次長”阮清華、“文化部次長”李靜慧出席。



台“財政部”指出，近期外界高度關注新青安貸款有投機客、人頭戶及貸後轉租等未符購屋自住使用等疑義，“財政部”已督導公股銀行全面檢視相關貸款管理機制，並徹底落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查。另為避免借款人買賣不動產的投機行為及考量政府財政資源有限，乃修正青安貸款原則，新增“2023年8月1日以後經銀行核貸新青安優惠貸款者，自2024年6月27日起，不得再次申貸”。