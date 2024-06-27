台3大病毒齊發！國民黨轟四缺“賴政府”無感

針對近期疫情再度嚴峻國民黨召開記者會，痛批政府沒解方。（照:國民黨提供） 中評社台北6月27日電／台灣新冠疫情近期再度嚴峻，面對病毒變異，台灣的醫療資源卻不足，包括缺藥、缺快篩、缺輸液、缺病床等問題，中國國民黨質疑政府官員腦袋有沒有跟著病毒在變？國民黨也呼籲民進黨政府應該提出解決方案，提升醫療品質，穩定藥物與藥價，保護人民的健康。



國民黨今日召開“新冠、流感、諾羅3大病毒齊發！缺藥、缺快篩、缺輸液、缺病床，政府解決方案在哪？”記者會，防疫學會理事長王任賢、基層藥師協會理事長沈采穎、組發會社會部主任水雲翔等出席。



組發會社會部主任水雲翔指出，現在各大醫院的急診區都擠爆，根據疾管署公布的新冠新增的病例就有817例，有40例的死亡，腸病毒也趨於嚴重。政府一直告訴民眾一切在掌握之中，但實際卻是醫師都沒有辦法開立抗病毒的藥物，缺藥問題也相當嚴重。再則，醫護人力不足，導致急診室更加擁塞。



水雲翔指出，不需要快篩時，“衛福部”要求藥局藥劑師發免費的快篩，現在需要快篩時，才跟藥劑師、診所說要到7月份才提供300萬劑家用快篩，也是醫師出身的賴清德，面對當前急診室、診所大雍塞的現象，如何讓疫情能夠和緩、有效地治療，應該傾聽基層醫療專業的意見，提出有效的解決方案。



防疫學會理事長王任賢表示，新冠病毒在台灣已從法定傳染病轉為非法定傳染病，差別就在於法定傳染病是政府管的病，非法定傳染病就是健保管的病，但“中央”流行疫情指揮中心結束後，那些人都去搞後路、官位，忘了要移交給健保局，把訊息傳達下去。

