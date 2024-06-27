赴陸警示轉橙？孫孝豪：福建踩線團行程不變

馬祖觀光協會理事長孫孝豪。（照片：馬祖觀光協會網站） 中評社台中6月27日電（記者 方敬為）為反制大陸發布的懲治“台獨”22條意見，傳出陸委會今日下午４點記者會將宣布提高赴大陸旅遊警示燈號為“橙燈”，外界關注，原訂29日赴馬祖的福建踩線團是否生變？負責接待的馬祖觀光協會理事長孫孝豪接受中評社訪問表示，目前掌握的狀況是照既定行程，應該沒有影響，但他透露，踩線團的“大陸居民往來台灣通行證”（大通證）還沒下來，希望一切順利。



台灣旅遊警示分為紅（代表不宜前往，宜盡速離境）、橙（避免非必要旅行）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、灰（提醒注意）。現行赴陸旅遊警示燈號為“黃色”。



有消息指出，陸委會因應大陸國安法、反間諜法關係，台灣民眾入境被留置及偵查的狀況確實有增加，此外為反制大陸發布的懲治“台獨”22條意見，打算調升大陸旅遊警示燈號由黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）轉橙（避免非必要旅行）。



由於大陸已宣布將開放福建地區民眾赴馬祖旅遊，福建旅遊業者組成踩線團，原訂端午假期赴馬祖勘察，後臨時取消延期，改至6月29日到7月1日，如今台官方又升級大陸旅遊警示燈號，馬祖地方觀光業者憂心，恐怕導致踩線團來訪生變，影響陸客旅遊商機。



負責接待福建踩線團的馬祖觀光協會理事長孫孝豪向中評社表示，福建踩線團一行共28人，確實規劃將在6月29日下午赴馬祖踩線勘察，7月1日返回泉州。據他掌握的情況，行程照舊，應不至於受到旅遊警示燈號調整而影響。不過，他提到，大陸方面對團員的大通證還沒下來，一切順利的話，今天應該會拿到。

