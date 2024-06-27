傅崐萁：收到很多檢舉綠8年弊案　儘快調查

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月27日電（記者 楊騰凱）“立法院”調查權、聽證權昨日上路，中國國民黨籍“立法院”黨團總召傅崐萁今日表示，包括進口雞蛋案、台南農地爐渣、綠電及媒體申設等，他們已經收到很多檢舉，深喉嚨都出來了，會在最短時間組織調查委員會。



“立法院”日前通過《“立法院”職權行使法》修正案，賦予“立院”調查權、聽證權，法令已於昨日生效，“立委”可行使調查權。



國民黨“立法院”黨團今日中午召開黨團大會，討論要從哪起案件著手進行調查。



傅崐萁於黨團大會會後受訪。



傅崐萁表示，此次修法過後，“立法院”該具備的調查權、聽證權已經在昨天正式上路，未來需要全民當偵探，只要發現政府有官商勾結等弊案，國民黨都非常歡迎大家一起站出來，勇於守護人民的權益。因為所有同胞、納稅人繳的稅金，到底錢進了誰的口袋，希望大家共同來關心。



傅崐萁指出，因為過去8年弊案實在太多，族繁不及備載，在短時間內要聚焦在幾個案子，大家會盡快決定，但是基本上對於進口雞蛋、台南農地爐渣、光電、風電等弊案，或是媒體等弊案，今天黨團大會大家發言都非常踴躍，也接到很多檢舉，我們會在最短時間成立調查委員會、調查小組。



所以首波調查委員會、調查小組的設立，會不會以進口雞蛋案、鏡電視申設案為主？



傅崐萁表示，還有很多案子都還在了解，包括光電、風電等等，畢竟過去民進黨高層的要員，做過太多不該做的事情，現在陸續有深喉嚨都出來了，我們會積極地來查辦。