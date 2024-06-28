中評關注：韓國瑜與賴清德的隔空較勁

韓國瑜親自接待高虹安，陪同者還有江啟臣與傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月28日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院長”韓國瑜與賴清德近期都有大動作，差別在於，韓是用軟性的民生議題圈起與白、綠之間的交集，而賴則是強勢把藍白劃入抗中陣線。韓拚民生，賴拚政治，兩人的做法形成強烈對比，若韓繳出漂亮成績，聲勢必會翻升。



韓國瑜目前展現出全力衝刺民生法案的態度，希望藍軍先暫緩政治性議題，近期主要的焦點包括修改《財政收支劃分法》，給地方縣市政府更多財源，避免大筆稅收都集中在“中央政府”。台灣民眾黨新竹市長高虹安27日就為了財劃法拜訪“立法院”，韓國瑜親自出面接待。高沈重表達，新竹市有科學園區這樣的重要聚落，一年市府貢獻稅收新台幣2900億元，卻只分回100億元，對地方相當不公。



韓國瑜出面接受高虹安陳情，這場活動韓釋出了一項重大訊號需要外界注意，那就是修正財劃法是藍、綠、白三方的共識。首先高虹安是民眾黨唯一一席縣市首長，本身象徵意義十足，加上國民黨地方縣市首長大多也支持修法，擴大地方財源，加上高當面向韓請命，韓成功用議題把白營與自己拉在同一陣線。



同時韓國瑜27日在會上也透露，他與民進黨籍高雄市長陳其邁也曾就財劃法修改交換過意見，陳其邁認為財源分配應該考量到土地面積，而不能只依照人口分配，否則高雄市面積這麼大，會對高雄不公。



韓主動揭露與陳其邁對話內容，這一招既高又深。高在於，陳其邁是綠營手中最大縣市的首長，若陳也認為應該修法，等於藍綠白罕見達成共識，而身為“立法院長”的韓國瑜就是乘載這項共識的核心人物，紛爭不休的藍綠白在韓身上罕見找到交集，讓韓的政治能量一下子又衝高了。韓曾任高雄市長，這項動作寓意更深。

