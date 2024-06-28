台調升赴陸旅遊警示　蕭漢俊：非常幼稚行為

高雄市農會理事長蕭漢俊。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月28日電（記者 蔣繼平）台灣政府為反制大陸發布的懲治“台獨”22條意見，提高赴陸港澳地區旅遊為橙色警示。高雄市農會理事長蕭漢俊接受中評社訪問表示，這是非常幼稚的行為，純屬政治因素，執政的民進黨政府無法解決兩岸問題，只能不斷對台灣民眾實行“恐共教育”，拉2300萬人下水。執政者不檢討自己的心態，卻關起門來指摘自己人，搞意識形態恐嚇全台灣人民。



陸委會正式向外宣布，調升大陸地區旅遊的燈號為橙色，也是大陸祭出“懲獨22條”後，台官方最新的回應，陸委會強烈建議民眾非必要避免進入陸港澳。



蕭漢俊表示，以他個人來看這件事，這是非常幼稚的行為，執政的民進黨政府不能為了報復大陸祭出的懲獨22條，就用這樣的方式好像要來反擊，真的太幼稚了。一般都是因為前往旅遊的國家或地區因動亂、疫情、治安等風險升高才會警示，這次很明顯是政治因素問題。民進黨根本只是為了選舉，不斷對台灣民眾進行“恐共教育”，只能操作台灣與大陸不要有關係、不要往來，甚至恐嚇台灣人民，宣稱懲獨會影響到所有台灣人，其實哪裡有？針對的對象衹有極少數“台獨”份子而已。



民進黨只能操作意識型態，因為根本無法解決兩岸問題，蕭漢俊強調，“中華民國”仍是“一中憲法”，賴清德身為領導者卻不遵守“中華民國憲法”，現在要恐嚇全台灣人民，“憲法”是“國家”根本大法，領導人自己都不遵守了，也不敢“修憲”，台灣還像一個民主法治“國家”嗎？

