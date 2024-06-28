嘉義縣奮起湖車庫　古蹟再現風華

阿里山森林小火車登山的中繼站，“奮起湖車庫”以珍貴檜木打造。（阿里山林鐵及文資處提供） 中評社嘉義6月28日電／林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵及文資處）已完成“嘉義縣定古蹟奮起湖車庫”整修，即日起開放參觀，並於27日起辦理“山行記憶－奮起湖”展覽活動，期待讓奮起湖經典地標榮光再現。



奮起湖位於嘉義縣竹崎鄉中和村，海拔約1400公尺，因東、西、北三面環山，中間低平，形如畚箕，故舊稱畚箕湖。由於此區位於阿里山森林鐵路之中點，早年以老街、便當和四方竹聞名。同時，它亦成為附近村落趕集聚散之地，因而村落聚集在火車站附近。



阿里山林鐵及文資處27日指出，歷經5年多的調查研究、規劃設計及施工，花費新台幣3400萬餘元完成“縣定古蹟奮起湖車庫”整修，並自即日起開放參觀。



阿里山林鐵及文資處表示，奮起湖車庫是林鐵僅存珍貴的檜木造車庫，是列車登山過程中重要的車次換班、鐵道維修、車輛保養與補給的場所。因列車在這一站停留時間較久，且接近中午，奮起湖便當成為當地美食的代名詞，也為奮起湖聚落帶來商機與繁榮。



不過，阿里山公路於1982年通車，嚴重影響鐵路運量，造訪奮起湖聚落人潮急遽減少，1998年由林務局及在地居民共同在奮起湖車庫內辦理林鐵通車週年慶，疾呼保存鐵道文化，轉型為古老蒸汽火車展示場，並在2018年成立了林鐵及文資處，專責守護這寶貴的文化資產。

