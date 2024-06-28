王信文：兩岸半導體脫鉤削弱台矽盾優勢

彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化6月28日電（記者 方敬為）《經濟學人》雜誌本月份以“中國已成為科學超級大國”為題報導，並指出台灣的“矽盾”正在弱化。彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，中國大陸近年受到美國為首的西方陣營發起的科技圍堵，卻在逆境中逐漸自研、自造突圍。



王信文提到，而台灣的半導體先境製程優勢，隨著美國要求台積電赴外設廠，以及兩岸脫鉤之下，大陸逐漸減少對台灣的晶片依賴，加上技術外移，台灣的矽盾確實存在削弱，甚至喪失的風險。



王信文，交通大學管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、智富經營管理學會榮譽理事長。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職，研究專長包括國企跨境電商策略、大數據行銷決策、區塊鏈、資通訊5G整合與智慧機械等。



《經濟學人》6月份刊出文章指出，“中國已成為科學超級大國”（China has become a scientific superpower），內容稱，中國在兩個衡量高價值科學的指標上取得領先，且突飛猛進的情況絲毫沒有要慢下來的跡象，“美國、歐洲和日本主導的舊有科學世界秩序，正邁向終結。”



報導並表示，中國所產10至22奈米的邏輯晶片（logic chip）全球市占率預計2032年前將從6%增至19%，這樣的產量會和台積電舊廠及其他台灣半導體公司競爭，當中國大陸對台的晶片依賴程度下降，台灣的矽盾也會面臨弱化風險。



王信文表示，該論點顯示出，美國為首的西方陣營對中國採取圍堵攻勢，並沒有達到原先壓制中國科技崛起的目標，反而因此讓中方在科學領域自研、自造，並逐漸突圍，這點或許是西方所始料未及。尤其對台灣而言，安全風險更是首當其衝。