國民黨：綠營不應公然“違憲”造成兩岸衝突

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北6月27日電（記者 楊騰凱）針對陸委會調升大陸地區旅遊警示，中國國民黨27日回應表示，民進黨身為執政黨，應該遵循“中華民國憲法”精神和規定來推動兩岸政策，而不是公然“違憲”違法，造成兩岸緊張衝突。



陸委會宣布自27日起，調高赴中國大陸、香港、澳門的旅遊警示燈號為橙色，避免非必要旅行。



陸委會副主委兼發言人梁文傑指出，大陸懲戒“台獨”《意見》22條出台，政府單位有必要也有義務提醒台灣民眾風險。



國民黨27日晚間透過媒體群組發布回應。



國民黨表示，自從賴清德上台後，兩岸只剩下政治喊話跟軍事對立。最近大陸發布懲治“台獨”的意見，隨後陸委會調升大陸地區旅遊警示燈號，這並非區域穩定的正面發展。



國民黨指出，國民黨效忠“中華民國憲法”，沒有“台獨”疑慮，各方應對“我國”“憲法”保持信心。



國民黨表示，民進黨身為執政黨，應該遵循“中華民國憲法”的精神和規定來推動兩岸政策。而不是公然“違憲”違法，造成兩岸緊張衝突。



國民黨呼籲民進黨，一個負責任的政府，應該盡力改善兩岸關係，讓兩岸人民可以平順從事交流活動。而不是一方面聲稱要追求和平共榮，但另一方面卻放任衝突升級，再回過頭來恐嚇人民，為自己的失德失能卸責。相信這種消極的作為，全民都會看在眼裡。