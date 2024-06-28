韓國瑜整頓“立院”　驚爆電梯鋼索磨損重大缺失

韓國瑜視察中興大樓電梯。（照片：韓國瑜臉書） 中評社台北6月28日電／“立法院”中興大樓電梯頻傳故障，還曾發生“大怒神事件”，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜上任後出手整頓，總務處上個月找第三方單位進行鑑定，報告書近日出爐，列出至少11項缺失，包括電梯鋼索磨損超過法規下限、機坑處調速機鋼索脫軌異常，喪失安全保護功能。



“立法院”中興大樓電梯過去曾發生多次急速下墜或有人受困的情形，也被戲稱為“大怒神”。本月14日再次發生故障，還讓民進黨“立委”賴瑞隆以及國民黨“立委”林思銘等人受困約10分鐘。

