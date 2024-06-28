童子賢揭蔡卸任綠電佔比不進反退　集體夢遊

童子賢批評，台灣碳排吊車尾還自以為好棒，根本是集體夢遊。（政客爽臉書） 中評社台北6月28日電／玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢26日出席論壇活動，談起能源議題，依舊主張30%核能、30%綠能加上40%火力發電的黃金比例。童還稱民進黨籍蔡英文卸任時的綠電佔比，較中國國民黨籍馬英九卸任時不進反退。他更批台灣碳排吊車尾還自以為好棒，根本是集體夢遊。



賴清德日前宣布在“總統府”設立“氣候變遷對策委員會”，由童子賢擔任副召集人。



童子賢26日出席《2024國鼎論壇》受訪指出，比較馬英九卸任與蔡英文卸任時的綠色發電占比，馬的占比較高。但如今綠色發電占比是不進反退。台灣能源政策不能改變的原因，無非是被原來的“非核家園”口號卡住，“為了要適應那個口號，一切東西都要卡來卡去”。



童子賢表示，台灣本來可以大舉進步，但因廢除核能，綠能又追不上原先設定目標，導致能源產業至今尚未民營化。一如台電、中油現況，讓民間沒有表現餘地。他認為期待談論能源政策時，政治味愈淡愈好，應中性看待產業和民生需求，“希望台灣綠能、核能各占百分之卅，加起來有百分之六十不排碳發電，對國際社會有一個體面的、尊榮的、頂天立地的交代”。



童子賢批評，前任“環境部長”薛富盛2023年參加第28屆聯合國氣候大會（COP28），宣揚台灣的減碳成果。隔天COP28放榜，台灣減碳排名位居倒數第七，比前一年還退步。台灣排碳一直居高不下，卻老是自我感覺良好，宣稱自己是資優生，明明就是吊車尾，卻說自己好棒棒。他認為台灣集體處在夢遊狀態。



粉專“政客爽”27日做圖節錄此段談話，認為“這是不是在偷臭蔡英文跟民進黨”？網友直呼，童子賢吃了誠實豆沙包。