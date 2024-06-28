美國《外交家》雜誌建議台灣開放外籍士兵

外交家雜誌26日發表文章中指出，台灣正面臨人口遽減對國防構成重大挑戰。(照:截自外交家雜誌網站) 中評社台北6月28日電／美國《外交家》（The Diplomat）雜誌報導稱，台灣正面臨出生率下降和移民率下降兩大人口危機，人口遽減對“國防”構成重大挑戰。文中建議學習新加坡等國經驗，開放外籍人士入伍，以應對日益嚴峻的“國防”需求，同時強調台灣需即刻改革移民及人口政策，否則恐在面對中國威脅時愈加脆弱。



對此，台“國防部”表示，有關軍人之任用資格，考量國家忠誠義務，且關乎“國家安全”重大影響，仍應受“國籍法”及“公務人員任用法”規範，具外國國籍者，不得擔任“中華民國”公職。



先前也有美媒專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）建議，台灣應仿效澳洲軍隊，允許非公民參軍，而“國防部長”顧立雄曾說，每個國家國情不同，相關意見都可以研議，但這部分要從長計議，也要有法源。他也強調，目前這個議題不在他的考慮範圍之內。



台灣即將在2025年邁入“超高齡社會”，即65歲以上老年人口超過20%，2050年更有望達到35%；同時生育率也急劇下降，從1951年的7降至2021年的0.97。人口結構的急劇變化不僅影響經濟，還直接威脅“國防”安全。研究顯示，2025年台灣適齡役男人數下降至7.4萬人；“國防部”統計數據也顯示，軍事人員嚴重不足，特定單位甚至只能滿足50%人力需求。

