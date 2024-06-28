柯文哲籲賴清德面對核能問題　別兩面手法

民眾黨團記者會，出席者左起黃國昌、柯文哲及黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月28日電（記者 鄭羿菲）和碩董事長、“總統府”氣候變遷對策委員會副召集人童子賢近期倡議核能議題，但遭府方撇清“未授意”。台灣民眾黨主席柯文哲28日表示，核能的確是要面對的問題，現在的情況當然會讓外界覺得賴清德在搞兩面手法測風向，其實也不需要測風向，賴清德自己講清楚到底能源政策走向是什麼就好了。



童子賢日前再度倡議核能議題，並表示，台灣高科技廠商在如今能源政策未定、核電無法重啟局勢下，用電遭遇瓶頸，能源政策可比照瑞士，應以核能做基載。隨後，“總統府”則對外表達予以尊重，但並沒有賴清德授意童子賢談核能的事，外界不必過度解讀



台灣民眾黨主席柯文哲28日上午赴民眾黨“立法院”黨團與白委進行晨會，會後召開記者會回應時事。



媒體問及，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁對於是否邀賴清德赴“立法院”“國情報告”，表達“對這種毫無誠信的人，不用再搭舞台給他，賴清德想來隨時可以來”。



柯文哲表示，若“立法院”有決議請賴清德來“國情報告”，賴清德就應該要來，台灣是法治國家，依法行政就好。



媒體也問及，民眾黨內對不分區“立委”的“2年條款（當2年後請辭換不分區排名9至16當“立委”）”有不少不同意見，未來會否修正？柯文哲說，規定既然定了，就是這樣。民眾黨一向都是讓社會新生力量進來，每次都是很多素人，否則難道一定要當過縣市議員才能當“立委”嗎？不是這樣。