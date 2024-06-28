防“懲獨”　綠委：赴與陸密切國家也該警覺

綠委沈伯洋受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月28日電（記者 俞敦平）針對陸委會提升對中國大陸、香港和澳門的旅遊警示至橙色，並建議台人非必要不要前往，綠委、黑熊學院院長沈伯洋今受訪時表達支持，並指出此舉是對中國大陸“國安法”令修訂和對台灣國民安全擔憂的合理反應。他提醒民眾，前往與中國大陸有引渡協定的國家也需提高警覺。據瞭解，中國與包括法國、西班牙、韓國、意大利等在內的50個國家簽有司法引渡協議。



陸委會昨日將中國大陸、香港和澳門的旅遊警示提升至橙色，建議台人非必要不要前往，這一舉措被認為是爭對中國大陸近日通過的“懲獨”措施的直接反制。針對這一政策，沈伯洋表示，他認為這是一個非常正確的決定。



沈伯洋稱，當前前往中國的風險明顯增加，這使得政府提升旅遊警示是必要且合理的。他提醒台灣民眾，不僅僅是前往大陸需謹慎，前往與大陸有引渡協定的國家也存在風險。根據新的“國安法”規定，大陸對“態度份子”的定義非常寬泛，儘管理論上根據國際法政治犯不能被引渡，但在實際操作中可能會有偏差。



他進一步說明，中國大陸曾經在其他國家用詐欺犯的名義引渡個人，然後再將其轉變為政治犯，因此他認為民眾應該提高警覺，不僅僅是對中國大陸，也包括與中國大陸關係密切的國家。沈伯洋透露，他在昨天的質詢中已經向“外交部”提出建議，未來可能需要“外交部”發佈相關警示。