李四川選新北？蔣萬安高歌、侯友宜尷尬微笑

被問及2026新北市長人選，台北市長蔣萬安向李四川高唱歌曲《愛我別走》，新北市長侯友宜則尷尬微笑。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月28日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜28日一起出席雙北一場會議，被問及敏感的2026新北市長接班人選議題，國民黨籍台北市副市長李四川呼聲很高。蔣萬安再度展現歌喉，向李四川隔空高唱歌曲《愛我別走》，侯友宜則尷尬微笑了很久，請大家別緊張選舉。



蔣萬安、侯友宜今早在台北市政府12樓劉銘傳聽，參加2025雙北世界壯年運動會第七次組委會。與會的還有“教育部”體育署長鄭世忠、國民黨籍台北市副市長林奕華、副秘書長林哲宏、體育局長王泓翔、青年局長殷瑋、新北市體育總會秘書長劉富福等人。蔣、侯2人會前接受媒體聯訪。



蔣萬安與侯友宜一起出面受訪，2人展現好交情，頻頻握手、搭肩供媒體拍照。



針對2026新北市長人選，日前中廣公布最新民調，國民黨李四川以37.26%大幅領先侯友宜的副手劉和然、藍委洪孟楷，也勝過民進黨籍“立委”蘇巧慧、台灣民眾黨籍“立法院”黨團總召黃國昌。媒體問蔣萬安是否讓李四川出戰？



蔣萬安對媒體笑說，別小看“萬安緊抱”的威力，隨後突然清唱起歌手張震嶽的歌曲《愛我別走》：“愛我別走，如果你說，你不愛我～”。

