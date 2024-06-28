民眾黨團優先調查兩弊案　鏡電視申設與綠能

台灣民眾黨團總召黃國昌說明，民眾黨團已排定調查民進黨政府兩項弊案。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月28日電（記者 鄭羿菲）“國會”改革法案包括《“立法院”職權行使法》和《刑法》修正案已在26日生效，在野黨抓緊時間利用“國會”調查權”查民進黨政府弊案。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌28日指出，民眾黨團將有2大優先調查案件，一是政黨黑手伸入電視新聞台，有關鏡電視相關案件，二是調查綠能國家隊拿政府資源，卻服務民進黨特定權貴。



至於中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表態，第一槍將針對超思雞蛋案成立調查小組查弊案。黃國昌說，民眾黨團立場是支持的。



“行政院”日前提出覆議《“立法院”職權行使法》和《刑法》修正案遭“立法院”否決後，“總統府”、“行政院”、“監察院”、民進黨“立法院”黨團，兵分四路聲請“釋憲”及暫時處分。但在“憲法”法庭有結果出爐或暫時處分生效前，該法依然有效，規範官員赴“立法院”備詢不能說謊、反質詢等行為外，也讓“立法院”得成立調查小組追查相關案件。



台灣民眾黨主席柯文哲28日上午赴民眾黨“立法院”黨團與白委進行晨會，會後召開記者會回應時事，“立委”黃國昌、黃珊珊、張啟楷、吳春城等人出席。

